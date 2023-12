Denník NYT žaluje spoločnosti OpenAI a Microsoft za porušovanie práv

New York 28. decembra (TASR) - Americký denník The New York Times (NYT) v stredu podal žalobu na spoločnosti OpenAI a Microsoft za údajné porušovanie autorských práv. Tieto firmy podľa NYT bez povolenia použili milióny článkov z jeho databázy na tréning nástrojov umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa žaloby sa spoločnosti prostredníctvom chatbotov umelej inteligencie "snažia zneužiť obrovské investície denníka NYT do jeho žurnalistiky tým, že ich využívajú na vytváranie produktov (AI) bez povolenia alebo platby" a ohrozujú tým schopnosť denníka poskytovať spravodajský obsah.



NYT žiada náhradu škody, ako aj príkaz, aby OpenAI a Microsoft prestali používať jeho obsah a zničili už zhromaždené informácie a údaje.



Microsoft je významným investorom do spoločnosti OpenAI a od vlaňajšieho spustenia populárneho ChatGPT firma začala implementovať umelú inteligenciu do svojich vlastných produktov. Spoločnosti tieto nástroje roky trénovali na základe obsahu dostupného na internete s predpokladom, že je možné ho používať bez potreby kompenzácie.



"Tieto nástroje boli vytvorené a naďalej využívajú nezávislú žurnalistiku a obsah, ktorý je k dispozícii len vďaka tomu, že sme o ňom my a naši kolegovia informovali, upravili ho a overili fakty za cenu vysokých nákladov a so značnou odbornosťou," uviedol hovorca denníka NYT.



Technologickí giganti využívajúci umelú inteligenciu čelia vlne žalôb za to, že využívajú obsah dostupný na internete pre vytváranie vlastných AI systémov. NYT sa podľa AFP rozhodla o viac konfrontačný prístup v porovnaní s inými mediálnymi skupinami vrátane nemeckého vydavateľstvo Axel Springer či tlačovej agentúry The Associated Press, ktoré uzavreli dohodu o obsahu so spoločnosťou OpenAI.