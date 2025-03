USA deportovali desiatky členov venezuelského gangu do Salvádoru

Washington 16. marca (TASR) — Napriek súdnemu zákazu bolo cez víkend z USA do Salvádoru deportovaných viac ako 200 údajných členov venezuelského drogového gangu Tren de Aragua. Oznámil to v nedeľu salvádorský prezident Nayib Bukele, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr AFP a Reuters.



"Dnes prišlo do našej krajiny prvých 238 členov venezuelskej zločineckej organizácie Tren de Aragua," uviedol Bukele na platforme X.



O deportácii "stoviek násilných zločincov" z USA informoval v nedeľu na platforme X aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, zdieľajúc video, ktoré zverejnil Bukele a údajne zachytáva príchod 238 členov Tren de Aragua do Salvádoru, kde ich umiestnili do prísne stráženého väzenského komplexu. Ten má kapacitu 40.000 väzňov, pre ktorých sú pripravené cely bez okien a kovové postele bez matracov. Návštevy nie sú povolené.



Rubio sa poďakoval Bukelemu, ktorý zohral "rozhodujúcu úlohu v tomto transfere". Dodal, že USA tiež deportovali dvoch "kľúčových vodcov" salvádorského gangu MS-13, ako aj 21 jeho najhľadanejších členov.



Deportáciu členov gangu nariadil Trump v piatok na základe zriedka aplikovaného zákona o zahraničných nepriateľoch (Alien Enemies Act) z roku 1798. Dve ľudskoprávne organizácie, Americká únia občianskych slobôd (ACLU) a Democracy Forward, vyzvali príslušný federálny súd vo Washingtone, aby zastavil deportácie, argumentujúc, že zákon z roku 1798 nie je určený na použitie v čase mieru. Sudca James Boasberg následne v sobotu nariadil 14-dňové zastavenie všetkých deportácií. V tom čase však už boli lietadlá s predpokladanými členmi gangu na ceste do Salvádoru.



Zákon o zahraničných nepriateľoch umožňuje prezidentovi USA obísť štandardné postupy imigračných súdov na zadržanie a deportáciu cudzích štátnych príslušníkov, ktorí pochádzajú z "nepriateľskej krajiny". To je však možné len vtedy, ak Spojené štáty vyhlásili tomuto štátu vojnu alebo ak sa prezident domnieva, že USA hrozí "invázia alebo predátorský útok". Dosiaľ bol uplatnený len trikrát, a to vždy v čase vojen – v britsko-americkej vojne v roku 1812, ako aj v prvej a najmä v druhej svetovej vojne na zdôvodnenie internácie ľudí japonského, nemeckého a talianskeho pôvodu.



Trump tvrdí, že gang Tren de Aragua vykonáva na území USA "nepriateľské činy" a vedie tam "neregulárnu vojnu", pričom sa údajne riadi pokynmi vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Vo februári ho jeho administratíva klasifikovala ako teroristickú organizáciu a bezpečnostnú hrozbu.



Gang vznikol v roku 2014 vo väznici Tocorón nachádzajúcej sa vo venezuelskom štáte Aragua. Jeho členom sú pripisované vraždy, únosy, krádeže, obchodovanie s drogami, prostitúcia, vydieranie a obchodovanie s ľuďmi.



Trump v tejto súvislosti nariadil ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej, aby do 60 dní boli všetci členovia gangu Tren de Aragua "okamžite zatknutí, zadržaní a deportovaní". Nariadenie sa vzťahuje na osoby, ktoré majú viac ako 14 rokov, nie sú naturalizované a nemajú v USA legálny trvalý pobyt.