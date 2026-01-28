< sekcia Zahraničie
USA deportovali troch bývalých členov iránskych Revolučných gárd
Ministerstvo uviedlo, že Iráncov deportovali v pondelok.
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) - Americké úrady deportovali troch bývalých členov iránskych Islamských revolučných gárd (IRGC), ktorí nelegálne vstúpili na územie USA, oznámilo v utorok americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V stanovisku ministerstva sa uvádza, že všetci traja muži nelegálne vstúpili do Spojených štátov v roku 2024. Neobsahovalo však bližšie informácie o ich údajnej účasti v IRGC ani o tom, čo na americkom území robili.
Ministerstvo uviedlo, že Iráncov deportovali v pondelok. „Americký ľud si zaslúži bezpečnú vlasť, bez hrozby zahraničného terorizmu,“ povedala hovorkyňa DHS Tricia McLaughlinová.
Správy o deportáciách prichádzajú v čase napätých vzťahov medzi Teheránom a Washingtonom, najmä po nedávnych protestoch v Iráne, ktoré koncom minulého roka vyvolali ekonomické problémy krajiny. Z Teheránu sa postupne rozšírili do desiatok ďalších miest.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu vojenskou intervenciou pre potlačenie rozsiahlych protivládnych protestov, pri ktorých podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA so sídlom v USA od konca decembra prišlo o život viac než 6000 osôb. Aktivisti pripisujú hlavnú úlohu v krvavých zásahoch proti demonštrantom práve IRGC.
Protesty odvtedy ustali a podľa šéfa Bieleho domu má Teherán záujem o diplomatické riešenie napätej situácie s USA. Washington však na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí medzičasom uviedol, že jeho krajina odmieta rokovať s USA, kým sa jej vyhrážajú. Zároveň poprel, že by Irán vyslovil záujem o rozhovory, ako to tvrdil Trump.
