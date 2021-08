USA do 36 hodín ukončia evakuačné operácie v Afganistane

Washington 26. augusta (TASR) - Spojené štáty ukončia do 36 hodín evakuačnú operáciu z Afganistanu a v súčasnosti sa zameriavajú na prevoz afganského personálu, ktorý pracoval pre americké veľvyslanectvo. S odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou o tom vo štvrtok informovala televízia CNN na svojej webovej stránke.



Mimo kábulského letiska podľa zdroja CNN zostalo ešte približne 1800 členov takéhoto personálu a "36 hodín by na to malo stačiť".



Na evakuáciu čaká na letisku v Kábule celkovo viac ako 10.000 osôb, píše stránka CNN s odvolaním sa na americké ministerstvo obrany (Pentagón). Operáciu však ohrozuje riziko teroristického útoku zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



V Afganistane je podľa zdroja ešte približne 150 amerických občanov, ktorých Spojené štáty potrebujú dostať na letisko. USA od 14. augusta z Afganistanu evakuovali 4700 svojich občanov.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu na tlačovej konferencii oznámil, že Spojené štáty a ich spojenci za uplynulé dni evakuovali z Afganistanu vyše 82.300 osôb.



Úrady podľa Blinkena v stredu popoludní registrovali 500 Američanov, ktorí sa potrebovali dostať na letisko. Ďalších 1000 ľudí tiež mohlo potrebovať pomoc, no úrady podľa CNN nemali spoľahlivé informácie o ich občianstve a ani o tom, či chcú krajinu opustiť.