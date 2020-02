VYBRAL SI ZLÝ DOM: Zástupkyňa šerifa postrelila lupiča

Apopka 26. februára (TASR) - Zástupkyňa šerifa v americkom štáte Florida postrelila muža, ktorý sa vlámal so sekerou do jej domu. V čase incidentu, ktorý sa odohral v utorok večer, bola mimo služby. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Zástupkyňa šerifa bola práve vo svojom dome v meste Apopka so svojimi deťmi, keď muž prerážal dvere sekerou, uviedol šerif okresu Orange John Mina.



Votrelec sa napokon dostal do domu, avšak zástupkyňa šerifa spustila paľbu. Niekoľkokrát ho zasiahla, spacifikovala ho a nasadila mu putá. Na miesto zakrátko dorazili jej kolegovia.



Podľa úradov útočník zrejme prežije a bude obvinený z ozbrojeného vlámania a prípadne z ďalších trestných činov.



"Myslím si, že odviedla skvelú prácu. Chránila seba a svoje deti, ktoré boli s ňou doma. Myslím si, že to ňou otriaslo rovnako, ako by to otriaslo každým normálnym človekom," dodal šerif John Mina.