USA do konca roka neschvália novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Washington 20. decembra (TASR) - Senát Spojených štátov do konca tohto roka nebude hlasovať o balíku, v ktorom je zahrnutá nová vojenská pomoc pre Ukrajinu aj posilnenie bezpečnosti na hraniciach, uviedli v utorok lídri demokratov a republikánov v Senáte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Reuters.



Chuck Schumer, líder demokratickej väčšiny v Senáte a šéf republikánov Mitch McConnell v spoločnom vyhlásení uviedli, že rokovania o zostávajúcich otázkach stále prebiehajú a vyjadrili nádej, že Senát bude môcť prijať urýchlené opatrenia až začiatkom roku 2024.



"V čase, ktorý zostáva do konca tohto roka, budú zástupcovia Senátu a administratívy (prezidenta Joea Bidena) v dobrej viere pokračovať v snahe o uzavretie dohody," napísali senátori.



Biely dom už vopred varoval, že do konca tohto roka sa Spojeným štátom vyčerpá pomoc pre Ukrajinu na dobytie území, ktoré Rusko okupuje od začiatku vlaňajšej invázie.



Bidenova administratíva ešte v októbri požiadala Kongres o schválenie balíka bezpečnostných opatrení, v ktorom je zahrnutá aj vojenská pomoc pre Kyjev vo výške 61 miliárd dolárov. Republikáni odsúhlasenie tohto balíka podmieňujú tým, aby zahŕňal aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej politiky na hraniciach s Mexikom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo žiada Spojené štáty o poskytnutie vojenskej pomoci pred prichádzajúcou zimou. Washington navštívil tento rok už trikrát - naposledy pred vyše týždňom. V utorok na tlačovej konferencii vyjadril nádej, že USA "nezradia" Ukrajinu v jej boji proti Rusku.