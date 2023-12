USA: Do Pásma Gazy prišli prvé komerčné kamióny od začiatku vojny

Washington 18. decembra (TASR) - Prvé komerčné kamióny od vypuknutia vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas pred vyše dvoma mesiacmi vošli do Pásma Gazy a pripojili sa tak k dodávkam pomoci organizovaným OSN. V pondelok to oznámili Spojené štáty. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Je to "životne dôležitý krok smerujúci k zlepšeniu životov Palestínčanov v Pásme Gazy, ktorý vnímame nielen ako doručenú humanitárnu pomoc, ale aj ako komerčný tovar, ktorý možno predávať v obchodoch a na trhoch", povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Hovorca dodal, že prvé súkromné kamióny vošli do Pásma Gazy v sobotu 16. decembra a ďalšie dorazili v pondelok.



Miller neuviedol podrobnosti o množstve či dopravcoch, ale spresnil, že kamióny doviezli prevažne potraviny – ich zásoby sa totiž odvtedy, čo Izrael po útoku Hamasu zo 7. októbra uzatvoril toto palestínske územie, vyčerpali.



Kamióny prešli cez hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy, ktoré má pod kontrolou militantné hnutie Hamas.



USA sú rozhodujúcim podporovateľom Izraela a poskytujú mu vojenské dodávky aj diplomatickú podporu, ale čoraz viac sa snažia ukázať, že v zákulisí pracujú na vyriešení obáv z vysokého počtu zabitých palestínskych civilistov počas vojny.



Izrael počas návštevy poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana koncom minulého týždňa zasa oznámil otvorenie hraničného priechodu do Pásma Gazy s názvom Keret Šalom.



Miller povedal, že oba hraničné priechody a príchod komerčných kamiónov sú "výsledkom intenzívnej diplomacie" predstaviteľov USA vrátane ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.



Podľa hovorcu sú tieto prelomové momenty dôležité, ale samy osebe nestačia. "Budeme pokračovať v úzkej spolupráci s vládami Izraela, Egypta a partnerských krajín v regióne, aby sa stále zvyšovala humanitárna pomoc prúdiaca do Pásma Gazy a naplnili sa tak potreby Palestínčanov," uviedol Miller.