Do ulíc Portlandu vyšli stúpenci krajnej pravice aj ľavicoví radikáli

Portland 18. augusta (TASR) - Polícia v Portlande v americkom štáte Oregon zatkla najmenej 13 ľudí a zaistila kovové tyče a ďalšie zbrane. Do centra tohto mesta vyšli včera stovky stúpencov krajnej pravice a radikálnych ľavicových protidemonštrantov, informovala agentúra AP.



Úrady v Portlande uzavreli viacero mostov a ulíc, aby zabránili potenciálne nebezpečnej konfrontácii oboch táborov - členov neonacistických, polovojenských a nacionalistických skupín na jednej a maskovaných príslušníkov ľavicového hnutia antifa na strane druhej.



Prezident USA Donald Trump zatvítoval, že dianie v najväčšom meste Oregonu "veľmi pozorne" sleduje a vyjadril nádej, že miestne úrady celú situáciu zvládnu.



V uliciach sa pohybovali policajti na bicykloch a príslušníci poriadkovej polície. V jednom momente bolo v centre Portlandu až 1200 demonštrantov, neskôr tam zostalo už len niekoľko stoviek.



Počas dňa opakovane dochádzalo v uliciach k menším potýčkam. Polícia vyhodnotila počínanie časti prevažne ľavicových demonštrantov ako rušenie verejného poriadku a vyzvala ich, aby sa rozišli.



Najmenej jedna osoba utrpela zranenia a museli ju previezť do nemocnice. Troch ďalších ľahko zranených ľudí vyšetrili zdravotníci.



V Portlande sa podľa očakávaní mali zísť stúpenci krajnej pravice z celých USA, ktorí sa niekoľko týžňov zvolávali prostredníctvom sociálnych sietí. Portlandská polícia vopred avizovala, že nasadí do služby všetkých svojich tisíc príslušníkov. Asistovali jej početné ďalšie zložky vrátane Federálneho úradu pre vyšetrovanie.