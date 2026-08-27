< sekcia Zahraničie
USA dočasne pozastavili prijímanie žiadostí o imigračné víza
Americký prezident Donald Trump presadzuje od svojho vlaňajšieho nástupu do funkcie tvrdú politiku proti prisťahovalcom.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Spojené štáty dočasne pozastavili prijímanie žiadostí o imigračné víza na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí. Cieľom je umožniť preškolenie pracovníkov zastupiteľských úradov. Pozastavenie sa netýka žiadostí o turistické, pracovné či študijné víza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí v e-maili uviedol, že termíny všetkých plánovaných schôdzok týkajúcich sa imigračných víz, ktoré zvyčajne pozostávajú z pohovoru medzi cudzincom a konzulárnym úradníkom, budú upravené podľa potreby realizácie školenia.
„Vždy, keď dôjde k zmenám v termínoch pohovorov o udelení víz, veľvyslanectvá a konzuláty o týchto zmenách informujú žiadateľov o víza priamo,“ povedal hovorca.
Ministerstvo neuviedlo, kedy by sa mohlo prijímanie žiadostí obnoviť, jeho predstaviteľ však pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP poznamenal, že to môže trvať niekoľko týždňov, v závislosti od miesta.
Hovorca v e-maili ďalej napísal, že školenie sa týka preverovania žiadateľov o víza s cieľom posúdiť, či je pravdepodobné, že sa v budúcnosti stanú odkázanými na verejnú pomoc v USA.
Americký prezident Donald Trump presadzuje od svojho vlaňajšieho nástupu do funkcie tvrdú politiku proti prisťahovalcom. Úrady vykonávajú razie zamerané na migrantov bez potrebnej dokumentácie, výrazne obmedzujú vstup do Spojených štátov a niektorých deportujú do ďalších krajín. Trump argumentuje, že cieľom týchto opatrení je posilniť vnútornú bezpečnosť.
Ministerstvo zahraničných vecí USA už v utorok oznámilo, že plánuje zrušiť až 200.000 turistických a pracovných víz pre cudzincov, ktorí sa pokúsili predĺžiť si pobyt podaním žiadosti o azyl.
Trump sa taktiež pokúša obmedziť automatické udeľovanie občianstva deťom narodeným na území USA. Nedávno podpísal aj nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do USA pod zámienkou turizmu, avšak ich skutočným cieľom je porodiť dieťa.
Ľudskoprávne organizácie Trumpovu protiimigračnú politiku odsudzujú ako diskriminačnú a porušujúcu právo na slobodu prejavu a na riadny súdny proces. Tvrdia, že represívne opatrenia vytvorili v USA nebezpečné prostredie, najmä pre etnické menšiny.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí v e-maili uviedol, že termíny všetkých plánovaných schôdzok týkajúcich sa imigračných víz, ktoré zvyčajne pozostávajú z pohovoru medzi cudzincom a konzulárnym úradníkom, budú upravené podľa potreby realizácie školenia.
„Vždy, keď dôjde k zmenám v termínoch pohovorov o udelení víz, veľvyslanectvá a konzuláty o týchto zmenách informujú žiadateľov o víza priamo,“ povedal hovorca.
Ministerstvo neuviedlo, kedy by sa mohlo prijímanie žiadostí obnoviť, jeho predstaviteľ však pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP poznamenal, že to môže trvať niekoľko týždňov, v závislosti od miesta.
Hovorca v e-maili ďalej napísal, že školenie sa týka preverovania žiadateľov o víza s cieľom posúdiť, či je pravdepodobné, že sa v budúcnosti stanú odkázanými na verejnú pomoc v USA.
Americký prezident Donald Trump presadzuje od svojho vlaňajšieho nástupu do funkcie tvrdú politiku proti prisťahovalcom. Úrady vykonávajú razie zamerané na migrantov bez potrebnej dokumentácie, výrazne obmedzujú vstup do Spojených štátov a niektorých deportujú do ďalších krajín. Trump argumentuje, že cieľom týchto opatrení je posilniť vnútornú bezpečnosť.
Ministerstvo zahraničných vecí USA už v utorok oznámilo, že plánuje zrušiť až 200.000 turistických a pracovných víz pre cudzincov, ktorí sa pokúsili predĺžiť si pobyt podaním žiadosti o azyl.
Trump sa taktiež pokúša obmedziť automatické udeľovanie občianstva deťom narodeným na území USA. Nedávno podpísal aj nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do USA pod zámienkou turizmu, avšak ich skutočným cieľom je porodiť dieťa.
Ľudskoprávne organizácie Trumpovu protiimigračnú politiku odsudzujú ako diskriminačnú a porušujúcu právo na slobodu prejavu a na riadny súdny proces. Tvrdia, že represívne opatrenia vytvorili v USA nebezpečné prostredie, najmä pre etnické menšiny.