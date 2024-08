USA dodajú Nemecku rakety do systému Patriot, Taliansku zas drony

Washington 15. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA schválilo predaj dronov pre Taliansko a rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot pre Nemecko. Vo štvrtok to uviedol Pentagón. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters a portálu Defense News.



USA Nemecku dodajú 600 rakiet do systému Patriot v celkovej hodnote päť miliárd dolárov. Hlavným zhotoviteľom bude spoločnosť Lockheed Martin.



"Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Nemecka čeliť súčasným a budúcim hrozbám a zvýši obranyschopnosť jeho armády," uvádza sa vo vyhlásení agentúry Pentagónu pre obrannú bezpečnostnú spoluprácu.



Nové obranné plány NATO uvádzajú, že Nemecko bude musieť štvornásobne posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby v prípade zvýšenia napätia alebo vojny v Európe dokázalo ochrániť svoju infraštruktúru a vojenské sily. Minulý mesiac to pre agentúru Reuters uviedol zdroj z bezpečnostného prostredia.



Portál Defense News uvádza, že Nemecko má po odovzdaní troch batérií systému Patriot Ukrajine v súčasnosti k dispozícii deväť ďalších batérií.



Rímu Washington dodá viacúčelové drony MQ-9 Reaper v hodnote 738 miliónov dolárov. V tomto prípade bude hlavným dodávateľom spoločnosť General Atomics. Taliansko si v minulosti od americkej spoločnosti objednalo šesť kusov týchto dronov, pripomína Defense News.