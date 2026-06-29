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Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
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USA dodajú Venezuele pomoc v hodnote viac ako 300 miliónov dolárov

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Obyvatelia sledujú prácu záchranárov, ktorí hľadajú preživších v troskách budovy, ktorá sa zrútila v dôsledku zemetrasení vo venzuelskom meste La Guaira v pondelok 29. júna 2026. Silný dotras s magnitúdou 4,6 v pondelok zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov s magnitúdou 7,2 a 7,5 v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Foto: TASR/AP

Ministerstvo potvrdilo, že Washington vyslal do Venezuely štyri pátracie a záchranné tímy, ktoré tvorí viac ako 300 záchranárov a takmer dve desiatky pátracích psov.

Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Spojené štáty sľúbili Venezuele na zvládanie následkov zemetrasenia finančnú pomoc za viac ako 300 miliónov dolárov, oznámilo v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí. Agentúra AFP zdôrazňuje, že ide o približne dvojnásobok pôvodne sľúbeného balíka pomoci vo výške 150 miliónov dolárov, píše TASR.

„Tieto prostriedky poskytnú núdzovú zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc, vodu a hygienické zariadenia, ubytovanie, ochranu a logistiku,“ uviedlo ministerstvo. vyhlásení.

Pomoc bude dodaná prostredníctvom partnerských organizácií ako Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services (CRS), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Svetový potravinový program (WFP) a Červený kríž.

Ministerstvo potvrdilo, že Washington vyslal do Venezuely štyri pátracie a záchranné tímy, ktoré tvorí viac ako 300 záchranárov a takmer dve desiatky pátracích psov.

Sever Venezuely zasiahlo vo štvrtok zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych, ďalší ľudia sú nezvestní a spôsobili mnoho materiálnych škôd.
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