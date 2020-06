USA dodali Brazílii 2 mil. dávok hydroxychlorochínu na liečbu COVID-19

Washington 1. júna (TASR) - Spojené štáty v nedeľu oznámili, že Brazílii dodali dva milióny dávok antimalarika hydroxychlorochínu. Ten v ostatnom čase spropagoval americký prezident Donald Trump svojimi vedecky nepodloženými tvrdeniami, že toto lieči aj chráni pred nákazou novým koronavírusom.



Informovala o tom agentúra AP s tým, že účinnosť ani bezpečnosť užívania lieku na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva, nepotvrdili žiadne rozsiahlejšie vedecké štúdie. V niektorých menších výskumoch boli na tom dokonca horšie tí, čo liek užívali.



Brazília momentálne patrí ku krajinám, ktoré nákaza koronavírusom zasiahla najvýraznejšie a počet infikovaných tam zo dňa na deň závratne stúpa. Trump minulý týždeň - z dôvodu obáv z ďalšieho šírenia nákazy - zaviedol zákaz cestovania z Brazílie do USA.



Biely dom v spoločnom vyhlásení s brazílskou vládou v nedeľu informoval, že doručený hydroxychlorochín sa bude používať ako profylaktikum, respektíve ochrana pre lekárov, zdravotné sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov bojujúcich s koronavírusom v prvej línii. Slúžiť tiež bude na liečbu infikovaných Brazílčanov.



Biely dom okrem toho uviedol, že Brazílii čoskoro dodá aj 1000 pľúcnych ventilátorov, píše agentúra AFP.



Hydroxychlorochín sa bežne požíva na liečenie malárie či autoimunitných ochorení, ako sú reumatoidná artritída alebo lupus. Trump nedávno oznámil, že toto antimalarikum denne preventívne užíva. Zástancom užívania tohto lieku je aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro, z ktorého vlády už pre nezhody o hydroxychlorochíne odstúpili dvaja ministri.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň oznámila, že pozastavila klinické testy hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. Urobila tak pre rastúce obavy o bezpečnosť užívateľov lieku, pričom odkázala aj na výsledky nedávnej štúdie publikovanej v odbornom časopise The Lancet.



Zmienená štúdia dospela k záveru, že osobám s ochorením COVID-19 hydroxychlorochín ani jeho príbuzný chlorochín v liečbe nepomohli, ale u takýchto pacientov mohli ešte zvyšovať riziko abnormálneho srdcového rytmu i smrti.



V Brazílii už potvrdili vyše 500.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a takmer 30.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Najvyšší počet úmrtí na svete, vyše 106.000, evidujú USA.