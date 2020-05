USA dodali do Ruska prvú zásielku pľúcnych ventilátorov

Moskva 21. mája (TASR) - Prvá zásielka 50 pľúcnych ventilátorov, ktoré Spojené štáty v rámci boja proti koronavírusovej pandémii venovali Rusku, vo štvrtok dorazili do Moskvy. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americkú ambasádu v Moskve.



Spojené štáty zásielkou reagovali na žiadosť ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Spojené štáty pokryjú 100 percent nákladov, vrátane prepravy a uvedenia do prevádzky 200 dodaných pľúcnych ventilátorov v hodnote približne 5,6 milióna dolárov," uvádza sa v stanovisku ambasády.



Začiatkom apríla Rusko vyslalo do USA nákladné lietadlo so zdravotníckym materiálom a pľúcnymi ventilátormi, ktoré mali byť použité v nemocniciach v štátoch New York a New Jersey.



Ruské ventilátory Aventa M, ktoré zrejme spôsobili požiare v ruských nemocniciach, sa však podľa vyjadrenia amerického Federálneho úradu pre mimoriadne situácie (FEMA) v Spojených štátoch nepoužili a oba štáty tieto zariadenia vrátili do skladov FEMA.



Ventilátory Aventa M zakázali úrady používať aj v Rusku po tom, ako v moskovskej a petrohradskej nemocnici došlo k požiarom.