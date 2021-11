Šéf amerického Zboru náčelníkov štábov: USA dokážu ubrániť Taiwan

Washington 3. novembra (TASR) - Armáda Spojených štátov "určite" dokáže ubrániť Taiwan pred potenciálnym útokom zo strany Číny, ak to bude potrebné. V stredu to povedal americký armádny generál a predseda Zboru náčelníkov štábov Mark Milley. Informovala o tom agentúra AFP.



Čína však podľa generála na tento ostrovný štát najbližších 24 mesiacov pravdepodobne nezaútočí.



Milley účastníkom Aspenského bezpečnostného fóra v americkom štáte Colorado zároveň pripomenul, že USA v súvislosti s Taiwanom praktizujú politiku tzv. "strategickej nejednoznačnosti" - pomáhajú budovať obranu tohto štátu, ale výslovne nesľubujú, že by mu v prípade potreby prišli na pomoc.



"Určite máme schopnosť robiť po celom svete rôzne veci... Určite to dokážeme. O tom niet pochýb," povedal Milley v súvislosti s prípadnou obranou Taiwanu.



Generál v najbližších rokoch neočakáva útok na ostrov, ktorý čínska komunistická vláda považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Upozornil však na pokračujúce prípravy čínskej armády, ktoré by potenciálne mohli viesť k útoku na Taiwan, ak sa preň Peking v budúcnosti skutočne rozhodne.



Milley sa ale jednoznačne vyslovil za mierové a demokratické riešenie čínsko-taiwanského sporu.



Americký prezident Biden nedávno počas televízneho rozhovoru uviedol, že USA sú pripravené brániť Taiwan pred prípadnou čínskou inváziou. Čína následne varovala Spojené štáty, aby v súvislosti s Taiwanom postupovali opatrne.



Biely dom medzitým uistil medzinárodné spoločenstvo, že sa politika USA voči Taiwanu nezmenila. Spojené štáty dlhodobo podporujú obranyschopnosť Taiwanu dodávkami zbraní a svoje odhodlanie brániť ostrov demonštrujú aj plavbami vojenských lodí cez Taiwanský prieliv.