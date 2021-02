USA doplatia 200 miliónov dolárov, ktoré dlhujú WHO

New York 17. februára (TASR) - Spojené štáty splnia do konca mesiaca svoje záväzky voči Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) vo výške viac ako 200 miliónov dolárov, povedal v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty tak urobia po tom, ako po nástupe nového prezidenta Joea Bidena zvrátili rozhodnutie jeho predchodcu Donalda Trumpa vystúpiť z tejto organizácie.



"Toto je kľúčový krok pri plnení našich finančných povinností ako člena WHO. Reflektuje našu snahu zabezpečiť, aby mala WHO podporu potrebnú na vedenie globálneho boja s pandémiou," povedal Blinken na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o ochorení COVID-19.