USA dôrazne odsúdili najnovší raketový test KĽDR

Washington 18. novembra (TASR) - Spojené štáty dôrazne odsúdili "test balistickej rakety dlhého doletu", ktorý vykonala v piatok Severná Kórea. Test je podľa Japonska dôkazom, že Pchjongjang by takouto raketou mohol zasiahnuť kontinentálne územie USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prezident (Joe Biden) bol informovaný o situácii a spolu so svojim tímom národnej bezpečnosti bude pokračovať v podrobných konzultáciách so spojencami a partnermi (USA)," uviedla hovorkyňa Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC) Adrienne Watsonová.



"Tento odpal je bezočivým porušením viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a zbytočne zvyšuje napätie a riskuje destabilizáciu bezpečnostnej situácie v tomto regióne," dodala.



Biely dom následne oznámil, že americká viceprezidentka Kamala Harrisová ešte v piatok bude o situácii bezodkladné rokovať s lídrami Japonska, Južnej Kórey, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v thajskom Bangkoku.



Severná Kórea odpálila v piatok zrejme medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM). Informovala o tom juhokórejská armáda a následne test rakety potvrdilo aj Japonsko. Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády uviedol, že raketu spozorovali okolo 10.15 h miestneho času, pričom bola odpálená zo štvrte Sunan v severokórejskej metropole Pchojongjang.



Japonský premiér Fumio Kišida uviedol, že raketa podľa všetkého dopadla západne od ostrova Hokkaido do výsostných japonských vôd a odpal označil za "absolútne neakceptovateľný".



Podľa japonského ministra obrany Jasukazua Hamadu test dokazuje, že Pchjongjang je schopný zasiahnuť celé kontinentálne územie USA. Raketa odpálená zo západu KĽDR preletela asi 1000 kilometrov a dostala sa až do výšky 6000 kilometrov. V závislosti od hmotnosti jadrovej hlavice, ktorú môže takáto raketa niesť, by jej dolet mohol presiahnuť 15.000 kilometrov. V takom prípade by mohla zasiahnuť celé kontinentálne územie Spojených štátov.



Severná Kórea pritom len vo štvrtok vypálila smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. Pchjongjang tesne predtým varoval, že bude podnikať "tvrdšie" vojenské akcie, ak USA posilnia svoje bezpečnostné záväzky v oblasti.



Reagoval tak na nedávne trilaterálne stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena, japonského premiéra Fumia Kišidu a juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola počas summitu ASEAN v Kambodži. Trojica lídrov na ňom dôrazne odsúdila testy balistických striel KĽDR a dohodla sa na posilnení spolupráce na odstrašovania podobných hrozieb. Biden tiež opätovne potvrdil záväzok USA brániť Južnú Kóreu i Japonsko.