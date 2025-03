USA doručili Sýrii zoznam podmienok pre čiastočné uvoľnenie sankcií

Washington/Damask 25. marca (TASR) - Spojené štáty údajne na minulotýždňovej konferencii zahraničných darcov v Bruseli doručili Sýrii zoznam požiadaviek, po ktorých splnení čiastočne zrušia alebo obmedzia uvalené sankcie. Pre agentúru Reuters to uviedlo šesť nezávislých zdrojov, píše TASR.



Zdroje agentúry Reuters tvrdia, že predstaviteľka americkej vlády pre záležitosti Levanty a Sýrie Natasha Franceschiová odovzdala zoznam kritérií sýrskemu ministrovi zahraničia Asadovi Šíbánímu osobne počas konferencie v Bruseli 18. marca. Ani jedna strana o stretnutí dosiaľ neinformovala.



Medzi požiadavky americkej administratívy údajne patrí zničenie zostatku zásob chemických zbraní, spolupráca v oblasti boja s terorizmom alebo aby do žiadnej vedúcej funkcie v krajine neboli vymenovaní zahraniční bojovníci. Reuters uvádza, že Sýria do niektorých funkcií na ministerstve obrany vymenovala Ujgurov, Jordáncov a Turka. Washington tiež požiadal Damask o spoluprácu pri pátraní po americkom novinárovi Austinovi Ticeovi.



Spojené štáty majú výmenou za splnenie požiadaviek vo vopred nestanovenom termíne neznámym spôsobom zmierniť sankcie uvalené na Sýriu. Úplné znenie podmienok nie je zatiaľ známe.



Dočasná sýrska vláda pod vedením prezidenta Ahmada Šaru vyzvala Spojené štáty a Európu uvoľniť sankcie uvalené v minulosti na Damask s cieľom poškodiť režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.