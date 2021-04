USA dosiahli dohodu s Mexikom, Hondurasom a Guatemalou, týka sa hraníc

Washington 13. apríla (TASR) - Spojené štáty uzavreli dohodu s Mexikom, Hondurasom a Guatemalou o posilnení ochrany hraníc, ktorej cieľom je znížiť počet migrantov prichádzajúcich do USA. V pondelok to oznámil Biely dom, uviedla agentúra AFP.



"Cieľom je sťažiť cestu (do USA) a sťažiť prekročenie hraníc," povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Mexiko, Honduras a Guatemala podľa nej zvýšia počet príslušníkov bezpečnostných síl na svojich hraniciach, aby migrantov) odradili od cesty.



Otázka migrácie je jednou z hlavných výziev pre prezidenta Joea Bidena, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, pripomína AFP. Príliv migrantov však momentálne zahlcuje existujúcu infraštruktúru na hraniciach a prevládajúci názor je, že Bidenova administratíva situáciu nemá pod kontrolou.



Vyvinúť tlak na krajiny Strednej a Južnej Ameriky, aby migrantom zabránili dostať sa k USA, bola ústredná stratégia administratívy predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Bidenov poradca Tyler Moran v pondelok v televízii MSNBC povedal, že výsledkom podpísaných dohôd bude "viac vojakov na ich vlastných hraniciach. Mexiko, Honduras a Guatemala s tým súhlasili".