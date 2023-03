USA dostali súhlas na zadržanie Boeingu 737 ruskej spoločnosti Rosnefť

New York 9. marca (TASR) - Federálny súd v New Yorku schválil zhabanie Boeingu 737 v hodnote 25 miliónov dolárov, ktorý patrí ruskej energetickej spoločnosti Rosnefť PJSC. Odôvodňuje to sankciami USA proti Rusku za inváziu na Ukrajinu. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na americké úrady.



Ruskú ropnú spoločnosť Rosnefť PJSC so sídlom v Moskve riadi sankcionovaný oligarcha Igor Ivanovič Sečin.



Súd dospel k záveru, že lietadlo môžu Spojené štáty zadržať na základe porušenia Reformného zákona o kontrole vývozu.



"Dnešný krok potvrdzuje, že ruské spoločnosti a oligarchovia musia zaplatiť za to, že evidentne obchádzajú sankcie, ktoré Spojené štáty zaviedli v reakcii na neodôvodnenú vojnu proti ľudu Ukrajiny," napísal v tlačovom vyhlásení Breon Peace, prokurátor v newyorskom Brooklyne.



Spoločnosť Rosnefť na e-mailovú žiadosť agentúry AP o reakciu neodpovedala.



Peaceov úrad vysvetlil, že ruská spoločnosť porušila sankcie, ktoré zakazujú lietadlám vyrobeným v USA vstup do Ruska bez formálneho povolenia. Od februára 2022, keď začali platiť sankcie proti Rusku, lietadlo opustilo a znovu sa vrátilo do Ruska najmenej sedemkrát.



V Spojených štátoch bolo toto lietadlo naposledy v marci 2014. V súčasnosti sa údajne nachádza v Rusku alebo odtiaľ odlieta a znova prilieta, uviedli americkí predstavitelia.