USA doteraz stiahli z Afganistanu 2-6% svojej techniky a vybavenia

Washington 5. mája (TASR)- Spojené štáty doteraz odviezli z Afganistanu dva až šesť percent z celkového množstva techniky a vybavenia, ktoré je súčasťou americkej vojenskej infraštruktúry v tejto krajine. Predstavuje to ekvivalent 60 nákladných lietadiel materiálu, informovala v utorok agentúra AFP.



Podľa Centrálneho velenia armády Spojených štátov (CENTCOM), ktoré zodpovedá za vojenské operácie na Blízkom východe, bolo od aprílového oznámenia prezidenta USA Joea Bidena o stiahnutí amerických vojsk z Afganistanu zaslaných na likvidáciu 1300 kusov techniky. Okrem toho USA v rámci odsunu svojich jednotiek, ktoré sa začalo 1. mája, odovzdali v nedeľu svoju základňu Antonik v južnej provincii Helmand do rúk afganských bezpečnostných síl.



Americká armáda má týždenne zverejňovať informácie o sťahovaní svojich vojakov, a to vrátane správ o odovzdávaní techniky a zariadení afganským bezpečnostným silám.



Afganské jednotky čelili v uplynulých dňoch intenzívnym útokom povstalcov v provincii Helmand. USA však posledné boje bagatelizovali a vyhlásili, že proces stiahnutia boje neovplyvnili. V súčasnosti sa z krajiny sťahuje posledných 2500 amerických vojakov, píše AFP.



Ozbrojenci militantného islamistického hnutia Taliban v sobotu vyhlásili, že medzinárodné jednotky porušili dohodu medzi Spojenými štátmi a talibmi týkajúcu sa stiahnutia svojich vojsk z Afganistanu, keď sa nestiahli do 1. mája tak, ako pôvodne prisľúbili, čo je dôvodom, aby na to hnutie zareagovalo odvetnými krokmi.



Odsun vojakov americkej armády z Afganistanu má byť podľa Bidena ukončený do 11. septembra. Šéf Bieleho domu to oznámil v polovici apríla.



Severoatlantická aliancia ako taká začala s odsunom svojich jednotiek takisto len v týchto dňoch. Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi, do ktorej patria aj americkí vojaci a ktorá mimoriadne závisí od vojenských kapacít Washingtonu, tvoria vojaci z 36 členských štátov NATO a partnerských krajín.