Druhý kongresman vyzýva Bidena na odstúpenie z volieb

Washington 4. júla (TASR) - Člen americkej Snemovne reprezentantov Raúl Grijalva sa stal druhým kongresmanom za Demokratickú stranu, ktorý vyzval prezidenta Joea Bidena, aby stiahol svoju kandidatúru v novembrových prezidentských voľbách. Dôvodom je nepresvedčivý výkon Bidena v prvej predvolebnej debate s Donaldom Trumpom. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters.



"Pokiaľ sa nakoniec stane kandidátom, podporím ho, avšak myslím si, že teraz je vhodná chvíľa hľadať niekoho iného," uviedol liberálny kongresman z Arizony v stredu pre denník New York Times. Dodal, že Biden by mal prijať zodpovednosť za to, že prezidentská funkcia po voľbách zotrvá v rukách demokratov. "Súčasťou tejto zodpovednosti je aj odstúpenie z týchto volieb," zdôraznil.



Grijalva sa pridal ku kongresmanovi z Texasu Lloydovi Doggetovi, ktorý v utorok ako prvý člen Snemovne reprezentantov za demokratov vyzval Bidena na odstúpenie z volieb.



Bidenov slabý výkon v predvolebnej debate vyvolal obavy medzi jeho podporovateľmi. Mnohí pochybujú, či je dostatočne silným demokratickým kandidátom, ktorý sa má v novembrových voľbách postaviť Trumpovi. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierrovej sa však na prezidentovom postoji ku kandidatúre nič nemení a z volieb neplánuje odstúpiť.



Prezidenta v stredu v kandidatúre otvorene podporili demokratickí guvernéri zo štátov New York, Minnesota a Maryland. Svoju podporu vyjadril aj líder asociácie demokratických guvernérov Tim Waltz z Minnesoty a prezidentova rodina.