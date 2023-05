USA dúfajú, že čoskoro sa začne výcvik Ukrajincov na obsluhu F-16

Washington 25. mája (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby začne v nasledujúcich týždňoch. Vo štvrtok to uviedol americký minister obrany Lloyd Austin pred začiatkom videokonferencie Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Vojenskí predstavitelia krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, majú na virtuálnej schôdzke rokovať aj o tom, ktoré krajiny poskytnú Ukrajine stíhačky F-16, alebo ako a kde bude prebiehať výcvik jej pilotov.



Ukrajinskí predstavitelia majú na videokonferencii informovať o priebehu bojov vrátane prípravy očakávanej protiofenzívy. Spojenci budú diskutovať aj o spôsoboch ďalšej vojenskej podpory pre Ukrajinu.



"Budeme musieť ísť hlbšie a budeme musieť pokračovať v hľadaní kreatívnych spôsobov, ako posilniť naše priemyselné kapacity... V stávke je veľa, no naša vôľa je silná" povedal Austin.



Súhlas pre výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 dal minulý týždeň americký prezident Joe Biden. Tým sa položil základ pre ich prípadné poskytnutie Ukrajine.



"Dúfame, že tento výcvik sa začne v nasledujúcich týždňoch," povedal Austin. Tento krok podľa jeho slov "z dlhodobého hľadiska ešte viac posilní a zlepší spôsobilosti ukrajinských vzdušných síl". "Toto nové spoločné úsilie vysiela silné posolstvo o našej jednote a našom dlhodobom záväzku k ukrajinskej sebaobrane," dodal.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok povedal, že v Poľsku sa výcvik ukrajinských pilotov pre stíhačky F-16 už začal. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak však následne uviedol, že výcvik je stále len v prípravnej fáze.



Ukrajina žiada o moderné západné stíhačky už niekoľko mesiacov, Spojené štáty to však dlho odmietali pre obavy z eskalácie napätia s Ruskom.



Hovorca Pentagónu Par Ryder tento týždeň povedal, že rozhodnutie USA o výcviku ukrajinských pilotov je súčasťou dlhodobého záväzku na splnenie budúcich vojenských potrieb Ukrajiny. Stíhačky podľa jeho slov nebudú pri plánovanej protiofenzíve relevantné.