USA dúfajú, že Hamas bude viesť vodca odlišný od Sinwára

Washington 18. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA vo štvrtok vyjadrilo nádej, že nový vodca palestínskeho hnutia Hamas si zvolí inú cestu ako Jahjá Sinwár, ktorý prišiel o život v stredu 16. októbra pri operácii izraelskej armády v meste Rafah v palestínskom Pásme Gazy. Izrael potvrdil Sinwárovu smrť vo štvrtok. Hnutie Hamas sa k nej nateraz oficiálne nevyjadrilo.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller v mene USA vyjadril želanie, aby nový líder Hamasu - bez ohľadu na to, kto sa ním stane - najprv analyzoval dianie v Pásme Gazy za posledný rok i mieru utrpenia, ktorému bol zo strany Hamasu vystavený palestínsky ľud, a následne sa rozhodol vydať sa po inej ceste.



Sinwár prišiel o život len niekoľko mesiacov po svojom vymenovaní za najvyššieho vodcu Hamasu. Jeho smrť síce poukazuje na ťažkosti, ktoré má Hamas pri ochrane vysokohodnotných cieľov pred Izraelom, ale nemusí mať zásadný vplyv na priebeh vojny v Pásme Gazy, konštatovala vo svojom komentári stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Thanassis Cambanis, ktorý vedie think-tank Century Foundation so sídlom v USA, podľa RFE/RL predpokladá, že Sinwárova smrť by mohla zmeniť dynamiku konfliktu s Izraelom k lepšiemu, a to vytvorením príležitosti pre Hamas, aby sa vzdal, alebo dospel vyjednávaním k urovnaniu, o ktoré až doteraz jeho vedenie nemalo záujem."



Pokiaľ ide o to, kto by Sinwára mohol nahradiť, Cambanis uviedol, že môže nastať dva scenáre: buď nastúpi pragmatický líder, ako sa stávalo aj v minulosti po obdobiach "skutočne intenzívneho extrémizmu", alebo Sinwára vystrieda niekto ešte tvrdší.



Sinwár je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Vodcom hnutia je od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.



