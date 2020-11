USA dúfajú, že očkovanie vakcínou proti koronavírusu začne v decembri

Washington 22. novembra (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že rozsiahle očkovanie novou vakcínou proti koronavírusu SARS-CoV-2 spustia v krajine začiatkom decembra. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



"Naším plánom je, aby sme boli schopní vakcíny do 24 hodín od ich schválenia americkým Úradom pre kontrolu potravín a liekov (FDA) distribuovať na miesta, kde prebehne očkovanie," uviedol pre televíziu CNN šéf projektu vývinu vakcíny Moncef Slaoui. Zároveň očakáva, že by sa tak mohlo stať 11. alebo 12. decembra.



Predstavitelia FDA sa údajne stretnú 8. až 10. decembra, aby rokovali o schválení vakcín od firiem Pfizer a Moderna, ktoré majú najmenej 95-percentnú účinnosť.



Americká farmaceutická firma Moderna tento týždeň oznámila, že jej experimentálna vakcína má takmer 95-percentnú účinnosť. Stalo sa tak týždeň po tom, ako podobné výsledky ohlásili americký farmaceutický koncern Pfizer a jej nemecký partner vo vývoji vakcíny, biotechnologická spoločnosť BioNTech.



Pfizer a BioNTech v piatok požiadali FDA o schválenie vakcíny na núdzové použitie. Európskym regulačným úradom chce BioNTech odovzdať ďalšie údaje o očkovacej látke na budúci týždeň.



Spoločnosti Pfizer a BioNTech avizovali, že do konca roka by chceli dodať na trh 50 miliónov dávok vakcíny, a v nasledovnom roku 2021 až 1,3 miliardy.