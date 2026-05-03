USA dusia Irán blokádou, vyhlásil šéf amerického ministerstva financií
Irán aj Spojené štáty zaviedli obmedzenia pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Autor TASR
Washington 3. mája (TASR) - Spojené štáty „dusia“ iránske vedenie prostredníctvom „hospodárskej blokády“, ktorú USA začali súbežne so svojou vojenskou ofenzívou. Vyhlásil to v nedeľu americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
„Všetko sa to začalo, keď prezident Trump vydal príkaz o maximálnom nátlaku, a pred tromi týždňami prezident osobne nariadil ministerstvu financií, aby začalo operáciu Economic Fury,“ vyhlásil Bessent v rozhovore pre stanicu Fox News.
„Dusíme tento režim a oni nie sú schopní vyplácať svojich vojakov. Ide o skutočnú ekonomickú blokádu, ktorá zasahuje všetky zložky vlády - všetci sú v pohotovosti,“ dodal.
Irán aj Spojené štáty zaviedli obmedzenia pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, ktorý je kľúčovou dopravnou trasou pre energetický priemysel vyvážajúci uhľovodíky z Perzského zálivu.
Hoci Irán zablokoval väčšinu lodnej dopravy v tomto prieplave, americké námorníctvo tvrdí, že Teherán zadržiava všetky plavidlá smerujúce do iránskych prístavov alebo z nich. Obidve strany údajne rokujú, pričom platí krehké prímerie.
Bessent uviedol, že jeho ministerstvo ukladá ekonomické sankcie „každému, kto sa pokúša poslať peniaze do Iránu s cieľom pomôcť IRGC“, elitnej iránskej vojenskej zložke.
„Je to skorumpovaná inštitúcia. Už roky okrádajú iránsky ľud. Majú peniaze v zahraničí. Zistili sme, o čo ide. Budeme v tom pokračovať a tieto aktíva zachováme pre iránsky ľud, až sa tento konflikt skončí,“ povedal Bessent.
Bessent v sobotu na sociálnej sieti X opísal iránske vedenie ako „krysy v kanalizačnej rúre“ a napísal, že „blokáda bude pokračovať, kým v prielive nebude obnovená sloboda plavby taká, aká bola pred 27. februárom“.
