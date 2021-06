Washington 20. júna (TASR) - V Spojených štátoch došlo v sobotu k dvom útokom autom. Vodič v štáte Florida vrazil autom do účastníkov sprievodu gay pride, pričom zabil jedného muža a ďalšieho zranil. V štáte Arizona šofér vrazil do skupiny cyklistov a vážne zranil najmenej šiestich z nich. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Páchateľ útoku na Floride najprv predstieral, že je súčasťou sprievodu gay pride v meste Wilton Manors, píše AP. Následne však náhle zrýchlil a vrazil do ľudí, uviedol starosta neďalekého mesta Fort Lauderdale Dean Trantalis. Jeden muž zraneniam podľahol a úrady očakávajú, že druhý prežije.



Polícia páchateľa zadržala, bezprostredne však neuviedla, či do ľudí vrazil úmyselne. Podľa Trantalisa išlo o "zámerný" útok proti LGBTQ komunite.



Arizonská polícia postrelila vodiča auta, ktorý vrazil do skupiny 40 až 50 cyklistov počas miestnych pretekov. Podozrivý je v kritickom, avšak stabilizovanom stave, uviedla hovorkyňa polície Kristine Sleighterová. Šiesti zranení cyklisti boli hospitalizovaní a sú v kritickom stave. Ďalší dvaja alebo traja podľa AP utrpeli ľahšie zranenia.