Dvaja kongresmani sú z dôvodu koronavírusu v domácej karanténe

Washington 10. marca (TASR) - Dvaja kongresmani, ktorí prišli nedávno do úzkeho kontaktu s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, v pondelok oznámili, že sa rozhodli zostať v domácej karanténe. Dôvodom je, že koncom februára boli na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC) vystavení osobám, u ktorých sa potvrdila nákaza novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.



Kongresman Doug Collins oznámil, že ho práve informovali, že bol v kontakte s osobou pozitívne testovanou na koronavírus. Tento muž sa s Trumpom stretol minulý piatok v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v Atlante, pričom si podali ruky.



Collins uviedol, že počas konferencie ho fotografovali spolu s osobou, u ktorej sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom. Hoci podľa vlastných slov on sám žiadne symptómy ochorenia Covid-19 nemá, z opatrnosti sa rozhodol pre karanténu.



Druhým kongresmanom, ktorý sa rozhodol pre izoláciu, je Matt Gaetz. Ten s Trumpom v pondelok letel lietadlom Air Force One. Pre karanténu sa rozhodol vzhľadom na to, že takisto bol na konferencii CPAC pred 11 dňami v úzkom kontakte s infikovanou osobou.



"Hoci kongresman (Gaetz) nemá nijaké príznaky, dnes bol otestovaný a čoskoro očakáva výsledky," napísal Gaetzov úrad na Twitteri.



Biely dom sa k informáciám bezprostredne nevyjadril.



Trump predtým riziko ochorenia na Twitteri zľahčoval vyjadreniami ako: "Vlani zomrelo na bežnú chrípku 37.000 Američanov. Za rok na ňu v priemere zomrie 27.000-70.000 ľudí. Nič nie je zatvorené, život a ekonomika fungujú ďalej. V tomto momente je 546 potvrdených prípadov koronavírusu a 22 úmrtí. Zamyslite sa nad tým!"



Medzičasom sa v USA už koronavírusom nakazilo viac než 600 ľudí a 26 mu podľahlo.