Dvoch mužov usvedčili z vraždy rapera spred vyše 20 rokov

New York 28. februára (TASR) - Dvoch mužov usvedčili v utorok v New Yorku z vraždy známeho amerického rapera a DJ Jama Mastera Jaya, ktorý bol členom rapovej skupiny Run-DMC. V októbri 2002 ho zastrelili v jeho nahrávacom štúdiu v newyorskej štvrti Queens. Jeho vražda tak bola neobjasnená vyše dve desaťročia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Porota amerického federálneho súdu v newyorskom Brooklyne uznala obžalovaných Ronalda Washingtona a údajného strelca Karla Jordana mladšieho za vinných vo všetkých bodoch obžaloby.



Usvedčení boli z vraždy Jama Mastera Jaya, občianskym menom Jasona Mizella, ktorú podľa prokuratúry spáchali ako pomstu za obchod s drogami, od ktorého ich raper údajne "odstrihol".



Zastrelený raper mal len 37 rokov a bol otcom troch detí. Obaja muži pritom patrili k jeho blízkym. Jordan (40) bol jeho krstným synom a Washington (59) jeho dlhoročným priateľom.



Obvinenia popreli. "Práve ste zabili dvoch nevinných ľudí," kričal Washington po vynesení rozsudku na porotu. Výšku trestu im súd stanoví neskôr. Raperovi príbuzní naopak verdikt privítali a žialili nad tým, že sa ho nedožila jeho matka.



Zo zapletenia do vraždy majú v samostatnom procese súdiť aj tretieho obžalovaného, Jaya Bryanta, ktorého DNA sa našla na mieste činu. Prokurátori ho obviňujú zo spolupáchateľstva, respektíve z toho, že vrahov vpustil do nahrávacieho štúdia.