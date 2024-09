USA, Egypt aj Katar stále rokujú o návrhu dohody o prímerí v Gaze

Washington 16. septembra (TASR) - Spojené štáty naďalej spolupracujú s Egyptom a Katarom na znení pozmeneného návrhu dohody o prímerí v Pásme Gazy. Snahou sprostredkovateľov je teraz zabezpečiť, aby to bol návrh, vďaka ktorému môžu strany dospieť ku konečnej dohode, uviedol v pondelok hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Mathew Miller.



Americkí, katarskí aj egyptskí predstavitelia už niekoľko týždňov hovoria, že bude čoskoro predložený nový návrh dohody, ktorá by mala zahŕňať aj prepustenie rukojemníkov zajatých palestínskymi militantmi po útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



Miller tvrdí, že sprostredkovatelia sa tento návrh snažia vypracovať urýchlene, no žiadny časový plán neposkytol. Rokovania vedené v posledných mesiacoch dosiaľ nevyústili do dohody, ktorá by ukončila takmer rok trvajúcu vojnu.



Nepodarilo sa to ani napriek návrhu, ktorý americký prezident Joe Biden predstavil verejnosti ešte v júni a s ktorým Izrael súhlasil.



Hamas minulý týždeň vyjadril pripravenosť na prímerie založené na prvotnom návrhu bez toho, aby akákoľvek strana chcela akékoľvek ďalšie požiadavky.



Predstavitelia USA tvrdia, že veľká časť dohody už bola vyrokovaná, ale momentálne sa ešte snažia vyriešiť dve hlavné prekážky. Prvou je požiadavka Izraela, ktorý chce ponechať svojich vojakov umiestnených v tzv. filadelfskom koridore, páse územia pozdĺž hranice Pásma Gazy a Egypta. Druhou prekážkou sú špecifiká týkajúce sa výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov v Izraeli. Aj Miller potvrdil, že ide o hlavné sporné body.