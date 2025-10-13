Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy

Na snímke prezident USA Donald Trump (vľavo) reční počas mierového summitu o Pásme Gazy v egyptskom Šarm aš-Šajchu v pondelok 13. októbra 2025. Na snímke vpravo ho počúva turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Lídri z viac ako 20 krajín sa zúčastnili v pondelok na mierovom summite, ktorému predsedal egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jeho americký kolega Donald Trump. Foto: TASR/AP

Izrael a Hamas tento mesiac súhlasili s prvou fázou mierovej dohody, ktorú predstavil Trump.

Autor TASR
Šarm aš-Šajch 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

Ako prvý tento dokument podpísal samotný Trump, následne ho podpísali aj predstavitelia štátov, ktoré boli sprostredkovateľmi rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za Egypt tento dokument podpísal prezident Abdal Fattáh Sísí, za Katar premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a za Turecko prezident Recep Tayyip Erdogan.

Po podpise Trump uviedol: „Trvalo to 3000 rokov, veríte tomu? Ale vydrží to!

Izrael a Hamas tento mesiac súhlasili s prvou fázou mierovej dohody, ktorú predstavil Trump. V rámci tejto fázy v piatok začalo v Pásme Gazy platiť prímerie, izraelské jednotky sa stiahli na stanovené línie, Hamas odovzdal živých a štyroch mŕtvych izraelských rukojemníkov a Izrael prepustil palestínskych väzňov. Trump v pondelok po príchode do Egypta povedal, že druhá fáza rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sa začala.

Sísí a Trump pár dní po začiatku prímeria v palestínskej enkláve hostia summit v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, kde minulý týždeň prebiehali nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom. Na tomto summite sú okrem spomínaných predstaviteľov dve desiatky svetových lídrov.

Na summite sa nezúčastňuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu ani predstavitelia Hamasu. Pricestoval naň však palestínsky prezident Mahmúd Abbás, s ktorým sa Trump osobne zvítal, prihovoril sa mu a následne sa spoločne odfotili, pričom sa držali za ruky. USA pritom v septembri neudelili víza Abbásovi, ktorý mal v pláne vystúpiť vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Nakoniec však Abbás vystúpil s prejavom prostredníctvom vopred nahratého príhovoru.
