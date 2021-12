Elon Musk je osobnosťou roka aj podľa denníka Financial Times

Londýn/New York 15. decembra (TASR) - Osobnosťou roka 2021 je podľa prestížneho britského denníka Financial Times (FT) americký podnikateľ a filantrop Elon Musk. Podľa FT napomohol Musk k "historickému posunu" v automobilovom priemysle smerom k elektrickým vozidlám.



"Je to takmer desať rokov, čo Musk dokázal, že elektrické autá môžu konkurovať tým najlepším vozidlám v štýle a vo výkone. Za tie roky musel Musk nielen takmer sám vybudovať trh s elektromobilmi, ale viedol tiež neustály boj s burzou na Wall Street a s americkými regulačnými úradmi," napísal v článku denník.



Financial Times zároveň označili Muska za "jedného z najdôslednejších", ale zároveň aj jedného z "najkontroverznejších podnikateľov" súčasnej doby.



"Svoj účet na sociálnej sieti Twitter (Musk) využil na propagáciu kryptomeny Dogecoin, ktorá pôvodne začala ako vtip. V roku 2018 zaplatil pokutu 20 miliónov dolárov po tom, ako ho obvinili zo spáchania podvodu s cennými papiermi," pripomenuli FT.



Muska obvinili zo šírenia "falošných a zavádzajúcich informácií", pretože na Twitteri napísal, že sa chystá akcie svojej firmy predávať s cenou 420 dolárov za akciu. Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) uviedla, že toto číslo poukazuje na konzumáciu marihuany. V americkom slangu je "420" odkazom na fajčenie marihuany – na jej neoficiálny sviatok 20. apríla (4/20) o 16.20 h (4:20 p.m.)



"Napriek tomu sa za Muskovým špekulatívnym šialenstvom a zjavným obchádzaním pravidiel skrýva úspech veľkej podstaty," uzavrel britský denník.



Elon Musk okrem firmy Tesla založil aj spoločnosť SpaceX, ktorá spolupracuje s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) na viacerých projektoch. Nepriamo sa zaslúžil aj o vznik spoločnosti PayPal, ktorá prevádzkuje internetový platobný systém.