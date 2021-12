Elon Musk je podľa časopisu Time osobnosťou roka

Washington 13. decembra (TASR) - Osobnosťou roka 2021 podľa amerického magazínu Time je zakladateľ firmy Tesla, multimiliardár Elon Musk, ktorý sa v posledných rokoch zviditeľnil aj prostredníctvom súkromnej vesmírnej spoločnosti SpaceX. Informovala o tom agentúra AFP.



V rebríčku najbohatších ľudí na svete tohto roku predstihol zakladateľa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa, ktorý taktiež investuje do vesmírnych aktivít.



Hodnota firmy Tesla, ktorá sa špecializuje na výrobu elektromobilov, presiahla v októbri bilión amerických dolárov. Muskova firma SpaceX zase v priebehu tohto roka spolupracovala s vládnou agentúrou NASA na viacerých projektoch. Vystrelili napríklad raketu proti asteroidu, aby tak otestovali jeho prípadné vychýlenie, ak by smeroval na Zem.



"Osobnosť roka je známkou vplyvu a málo ľudí má taký vplyv na život na Zemi ako Elon Musk – a prípadne aj na život mimo Zeme," napísal na Twitteri šéfredaktor časopisu Time Edward Felsenthal.



Musk hovorí o svojich ambíciách kolonizovať Mars a na budúci rok plánuje začať prípravné lety, ktorých cieľom bude opätovné pristátie ľudí na Mesiaci.



"Jeho cieľom je spraviť z ľudstva multiplanetárny druh," povedal prispievateľ časopisu Time Jeffrey Kluger.



O jeho vplyve podľa agentúra AFP svedčí aj to, že jediným tweetom dokáže ovplyvniť hodnotu kryptomien.