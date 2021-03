Epidemická situácia v štáte New York sa pomaly zlepšuje

New York 7. marca (TASR) - Počet prípadov nového koronavírusu v americkom štáte New York naďalej pomaly klesá, aj keď čísla v rovnomennej metropole zostávajú naďalej príliš vysoko, v sobotu oznámil guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Informovala o tom agentúra DPA.



Počet Newyorčanov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesol v piatok pod 5000, čo je najnižšie číslo za posledné tri mesiace. A miera pozitivity dosiahla 2,8%, čo je najmenej od obdobia pred novembrovým sviatkom Dňa vďakyvzdania.



"Čaká nás ešte veľa práce, aby sme túto šelmu raz a navždy porazili," povedal Cuomo.



V piatok zomrelo ďalších 78 Newyorčanov, čo je stále príliš veľa, hoci iné ukazovatele sa zlepšujú.



Mesto New York zostáva najviac postihnutou oblasťou v celom štáte, keďže infekcia koronavírusu klesá rýchlejšie na severe. Všetky newyorské štvrte majú mieru pozitivity vyššiu ako je priemer v celom štáte New York, pričom najvyššia je v Bronxe na úrovni 5,1%.