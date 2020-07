Epsteinovu ex-priateľku obvinili z účasti na sexuálnych deliktoch

New York 2. júla (TASR) - Ghislaine Maxwellovú, bývalú priateľku už zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, vo štvrtok zadržali na základe obvinení z toho, že svojmu expriateľovi pomáhala v sexuálnom zneužívaní maloletých. Informovala o tom agentúra AFP.



Maxwellovú zatkol americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v štáte New Hampshire.



Podľa textu obžaloby podanej na súde v New Yorku je Maxwellová obvinená zo sprisahania nalákať mladistvé osoby na vycestovanie za účelom nelegálnej sexuálnej aktivity, prevozu maloletých so zámerom kriminálnej sexuálnej činnosti a z krivej prísahy, priblížila agentúra AFP.



Viacero žien Maxwellovú už v minulosti označilo v súvislosti so sexuálnymi deliktami za blízku spolupracovníčku Epsteina. Podľa ich tvrdení mala údajne zháňať a "cvičiť" mladé dievčatá, aby vedeli, ako sa správať a aby samé prilákali ďalšie sexuálne obete. Taktiež podľa nich bolo jej úlohou kriminálnu aktivitu skrývať pred orgánmi činných v trestom konaní.



Jedna z Epsteinových obetí, Virginia Robertsová Giuffreová, tvrdí, že ju Maxwellová zmanipulovala, aby ako maloletá mala pohlavný styk s britským princom Andrewom v Maxwellovej londýnskom sídle. Ako dôkaz uvádza svoju fotografiu s princom. Andrew obvinenia odmieta, po škandále sa však vzdával plnení svojich oficiálnych povinností vyplývajúcich z titulu princa.



Ďalšia z obetí, Sarah Ransomeová, zase opísala Maxwellovú ako Epsteinovho "najdôležitejšieho zamestnanca".



Samotná Maxwellová všetky obvinenia popiera.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Vo väzení čakal na začiatok súdneho procesu za obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete.