USA ešte nehovorili s Ruskom o nezvestných amerických dobrovoľníkoch

Washington 17. júna (TASR) - Spojené štáty ešte nehovorili s Ruskom o dvoch amerických občanoch, ktorých údajne zajali po tom, ako išli na Ukrajinu bojovať proti ruským silám. Oznámil to vo štvrtok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, ktorý zároveň vyzval Rusko, aby sa správalo k americkým dobrovoľníkom bojujúcim na strane Ukrajiny ako k vojnovým zajatcom a zaobchádzalo s nimi ľudsky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"K dnešnému dňu sme toto Ruskej federácii nepredložili... Nevideli sme nič, čo by naznačovalo, že sú tieto dve osoby zadržiavané (Ruskom)," uviedol Price pre novinárov, pričom správy o zajatí dvoch amerických občanov opísal ako nepotvrdené.



Alexander Drueke (39) a Andy Huynh (27) išli na Ukrajinu ako dobrovoľníci, aby sa zapojili do bojov proti Rusku, no už týždeň sú nezvestní a ich rodinní príslušníci sa obávajú, že boli zajatí. Americká armáda uviedla, že obaja nezvestní muži v minulosti vo svojej vlasti slúžili v armáde.



"Existujú správy o ďalšom Američanovi, o ktorom nie je známe, kde sa nachádza... Chápeme tomu tak, že ako dobrovoľný bojovník išiel na Ukrajinu," uviedol Price s tým, že tretí Američan bol vyhlásený za nezvestného v uplynulých týždňoch.



"Rusi majú určité povinnosti a k príslušníkom ukrajinských ozbrojených síl vrátane dobrovoľníkov, ktorí môžu byť občanmi tretích krajín... by sa mali správať ako k vojnovým zajatcom podľa Ženevskej konvencie," citoval Pricea denník The Guardian.



S vojnovými zajatcami sa musí zaobchádzať v súlade s ich statusom a musí im byť ponúknutá ochrana. To zahrňuje napríklad ľudské zaobchádzanie a garanciu spravodlivého súdu, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie.



Americká armáda poprela, že boli na Ukrajinu vyslaní americkí vojaci, pričom veteránom povedala, že existujú aj lepšie spôsoby, ako pomôcť Ukrajine, než tam ísť bojovať, píše Reuters.