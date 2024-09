USA, EÚ a arabské krajiny vyzvali na dočasné prímerie v Libanone

New York 26. septembra (TASR) - Spojené štáty, Európska únia a niekoľko arabských krajín v stredu v noci spoločne vyzvali na dočasné prímerie v Libanone, kde v priebehu posledných dní podnikol Izrael stovky útokov na ciele hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je načase dosiahnuť diplomatické riešenie, ktoré umožní civilistom na oboch stranách hranice vrátiť sa v bezpečí do svojich domovov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré vydali USA, Európska únia, Austrália, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar.



"Diplomacia však nemôže byť úspešná v situácii, keď sa tento konflikt stupňuje. Preto vyzývame na okamžité 21-dňové prímerie na libanonsko-izraelskej hranici, aby sa vytvoril priestor pre diplomaciu na dosiahnutie diplomatického riešenia," dodali krajiny vo svojom vyhlásení. Situácia medzi Libanonom a Izraelom je podľa vyhlásenia "neúnosná a predstavuje neprijateľné riziko širšej regionálnej eskalácie".



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o situácii v Libanone oznámil, že USA a Francúzsko navrhujú trojtýždňové prímerie, ktoré by "umožnilo rokovania a udržateľnejšie prímerie".



Na okamžité prímerie vyzval aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý varoval, že sa "rozpútava peklo".



Izrael uviedol, že víta diplomaciu v Libanone, ale nezaväzuje sa k prímeriu a sľúbil, že bude pokračovať vo svojom cieli pokoriť Hizballáh.



Boje medzi Izraelom a hnutím Hizballáh vyvolali obavy z regionálnej vojny. Násilie eskaluje od minulotýždňového útoku v Libanone, pri ktorom vybuchli komunikačné zariadenia používané členmi Hizballáhu. Tento útok, pri ktorom zomrelo 39 ľudí a asi 3000 ich utrpelo zranenia, je pripisovaný Izraelu. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v počas útokov v stredu zahynulo ďalších 72 ľudí.



Vysokopostavený americký predstaviteľ vyjadril nádej, že navrhované prímerie by mohlo otvoriť priestor aj na potenciálne prímerie v Pásme Gazy.