USA evakuovali na letisko v Kábule už všetkých zamestnancov ambasády

Washington 16. augusta (TASR) - Spojené štáty už prepravili všetkých zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kábule na tamojšie medzinárodné letisko, odkiaľ budú evakuovaní späť do vlasti. Americkým vojakom sa tiež podarilo zabezpečiť okolie letiska. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP a spravodajská televízia CNN.



"Všetok personál veľvyslanectva USA sa nachádza v priestoroch medzinárodného letiska Hámida Karzaja, ktorého okolie zaisťuje americká armáda," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price vo vyhlásení niekoľko hodín po tom, ako Taliban prevzal kontrolu nad mestom.



Ako uvádza agentúra AFP, zo stožiara v areáli americkej ambasády v Kábule bola sňatá aj vlajka Spojených štátov, keďže personál veľvyslanectva sa po evakuácii už v tomto komplexe nenachádza.



Americké ministerstvo obrany v nedeľu odsúhlasilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly. Počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť letiska v Kábule, sa tak dočasne zvýši na zhruba 6000. Na letisku okrem toho prevezmú aj riadenie letovej prevádzky.



Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde podľa záberov televízie al-Džazíra jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Do neho vstúpili po tom, ako afganský prezident Ašraf Ghaní opustil hlavné mesto krajiny. Podľa najnovších informácií sa prezident spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.



Z Kábulu sa momentálne snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.