USA evakuovali posádku zadržanej iránskej lode do Pakistanu
Plavidlo Touska plaviace sa pod iránskou vlajkou bolo v apríli nalodené v Ománskom zálive a Spojené štáty ju zadržali.
Autor TASR
Islamabad 4. mája (TASR) - Spojené štáty evakuovali 22 členov posádky iránskej nákladnej lode do Pakistanu, oznámilo v pondelok pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters a stanice Sky News.
Pakistanský rezort diplomacie objasnil, že posádku v nedeľu večer miestneho času previezli do Pakistanu a v pondelok ju odovzdajú iránskym orgánom.
„Pakistan víta takéto opatrenia na budovanie dôvery a naďalej bude zabezpečovať dialóg a diplomaciu, pričom bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na regionálny mier a bezpečnosť,“ dodalo ministerstvo.
Plavidlo Touska plaviace sa pod iránskou vlajkou bolo v apríli nalodené v Ománskom zálive a Spojené štáty ju zadržali.
Irán tento krok odsúdil ako nezákonný a uviedol, že ide o porušenie medzinárodného práva. Americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social napísal, že toto plavidlo sa „pokúsilo prelomiť našu námornú blokádu a zaplatilo za to“. Teherán prostredníctvom svojho vojenského hovorcu sľúbil skorú odvetu za tento „čin ozbrojeného pirátstva“.
Reuters informuje, že loď Touska po potrebných opravách presunú do pakistanských vôd, kde ju vrátia majiteľom.
