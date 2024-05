USA evakuovali z Gazy 17 svojich lekárov

Washington 18. mája (TASR) - Spojené štáty evakuovali v piatok z Pásma Gazy dovedna 17 amerických lekárov, ktorí tam uviazli po tom, ako Izrael obsadil hraničný priechod Rafah, v dôsledku čoho došlo k uzavretiu hranice Gazy s Egyptom. Oznámili to predstavitelia amerického rezortu diplomacie, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Amerických lekárov evakuovali cez priechod Kerem Šalom do Izraela. "Niektorí z amerických lekárov, ktorí uviazli v Gaze, už odišli a dostali sa do bezpečia s pomocou veľvyslanectva USA v Jeruzaleme," informoval hovorca ministerstva zahraničných vecí USA. Dodal, že rezort je v úzkom kontakte so združeniami, v ktorých pôsobia títo lekári, ako aj s ich rodinami.



Zdroj oboznámený s operáciou uviedol, že traja ďalší americkí lekári, ktorí v Gaze pôsobili v rámci dobrovoľníckej misie, sa rozhodli zostať napriek tomu, že je nejasné, kedy sa im opäť naskytne možnosť z tejto palestínskej enklávy odísť.



Priechod Rafah v pohraničí Egypta a Pásma Gazy je uzavretý od 7. mája, keď izraelská armáda prevzala kontrolu nad časťou tohto priechodu, ktorý dovtedy ovládalo palestínske militantné hnutie Hamas. Dovtedy bol priechod akousi hlavnou vstupnou bránou, cez ktorú sa do Gazy dostával tovar aj osoby.



Izrael apeloval na Egypt, aby hraničný priechod s Pásmom Gazy opäť otvoril pre civilistov, ktorí chcú utiecť pred vojnou. Káhira však túto žiadosť zamietla, pričom Izrael obvinila z toho, že odmieta zodpovednosť za humanitárnu krízu v Gaze. Egypt zároveň tvrdí, že vodiči nákladných vozidiel ani humanitárni pracovníci sa necítia bezpečne, keď majú do Gazy prechádzať cez izraelské kontrolné stanovište.