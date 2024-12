USA evidujú náznaky, že za pád lietadla môže byť zodpovedné Rusko

Washington 28. decembra (TASR) - Spojené štáty evidujú "viacero prvotných náznakov", že lietadlo azerbajdžanských aerolínií (AZAL) v Kazachstane, pri ktorého páde prišlo 25. decembra o život 38 ľudí, mohlo byť zostrelené ruským systémom protivzdušnej obrany. Povedal to v piatok hovorca Národnej bezpečnostnej rady USA John Kirby, informuje TASR podľa správ agentúry AP a stanice BBC.



Kirby vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie havárie odmietol uviesť akékoľvek podrobnosti o týchto náznakoch. Povedal však, že USA ponúkali azerbajdžanským a kazašským úradom pomoc s vyšetrovaním.



Lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Počas letu muselo zmeniť smer nad Kaspické more a havarovalo pri pokuse pristáť v meste Aktau v Kazachstane. Na palube bolo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. Nehoda si vyžiadala 38 obetí.



Azerbajdžanské aerolínie v piatok oznámili, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania havárie bol pravdepodobnou príčinou "vonkajší fyzický a technický zásah". Azerbajdžanské médiá už predtým písali, že stroj zrejme zasiahla počas ukrajinského dronového útoku v Rusku raketa ruského systému protivzdušnej obrany.



Kirbyho tvrdenia sa zhodujú aj s vyjadrením azerbajdžanského ministra digitálneho rozvoja a dopravy Rašada Nabijeva, ktorý taktiež na základe prvotných zistení vyslovil predpoklad, že lietadlo zasiahla nejaká zbraň. Zhodujú sa tiež s doterajšími hodnoteniami externých leteckých expertov, ktorí z havárie vinia ruské systémy protivzdušnej obrany reagujúce na ukrajinský útok, približuje AP.



Kremeľ tvrdenia o údajnom zásahu odmietol komentovať, pričom sa odvolal na prebiehajúce vyšetrovanie. Šéf ruskej Federálnej agentúry pre leteckú dopravu (Rosaviacija) Dmitrij Jadrov medzičasom uviedol, že ukrajinské drony útočili na Groznyj, keď sa lietadlo azerbajdžanských aerolínií pokúšalo pristáť, v dôsledku čoho došlo k jeho odkloneniu a následne havárii v Kazachstane.



Kazašské orgány úzko spolupracujú s Azerbajdžanom na vyšetrovaní tejto nehody, zatiaľ však taktiež odmietli zverejniť podrobnosti z prebiehajúceho vyšetrovania.