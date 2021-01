Expert: Spochybňovanie volieb sa môže republikánom v Georgii vypomstiť

Washington/Atlanta 5. januára (TASR) – Nepodložené tvrdenia dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa o rozsiahlych volebných podvodoch v prezidentských voľbách môžu mať neželaný vplyv na účasť republikánskych voličov v utorkovom kľúčovom druhom kole senátnych volieb v štáte Georgia, uviedol pre TASR profesor Charles Bullock. zo štátnej univerzity v Georgii.



„Je možné, že niektorí republikánski voliči sa nebudú obťažovať voliť. Nemyslím si, že ich bude veľa, avšak ak budú výsledky tesné – a zdá sa, že budú – tak aj malý počet republikánov, ktorí sa rozhodnú nevoliť, pretože neveria volebnému systému, môže pomôcť demokratickým kandidátom k víťazstvu," uviedol Bullock.



Podľa prieskumov verejnej mienky, zverejnených na webovom portáli fivethirtyeight.com v nedeľu 3. januára, vedie kandidát Demokratickej strany a baptistický kňaz Raphael Warnock nad svojou rivalkou, úradujúcou senátorkou Kelly Loefflerovou v priemere o 2,2 percentuálneho bodu.



Nad druhým republikánskym senátorom uchádzajúcim sa o znovuzvolenie, Davidom Perdueom, taktiež vedie jeho demokratický vyzývateľ Jon Ossoff, a to v priemere o 1,8 percentuálneho bodu.



Dôležitosť utorkových volieb podčiarkuje skutočnosť, že predvolebná kampaň v Georgii je jednou z najdrahších v dejinách senátnych volieb, informuje americký denník The New York Times. Obe strany doposiaľ minuli na reklamy v Georgii, ktorá má 10,62 milióna obyvateľov, viac 450 miliónov dolárov (necelých 366 miliónov eur).



„Počas reklamných prestávok v televízii uvidíte asi pol desiatky, možno viac, predvolebných spotov... Vaša poštová schránka je plná drahých, farebných a nadrozmerných letákov od kandidátov a nezávislých politických organizácií," opisuje Bullock ako obyvateľ Georgie svoj dojem z rozsiahlej mediálnej kampane.



Podľa Bullocka nemá takáto saturácia mediálneho priestoru veľký dosah na voličov. „Podľa odhadov iba tri percentá Georgianov ešte nie je rozhodnutých, koho bude voliť. V tejto chvíli tých 450 miliónov dolárov nemôže mať veľký vplyv. Ale človek nechce byť v situácii, kde tesne prehrá a má v zásobe peniaze, ktoré neminul. A tak ich všetky míňajú."



Profesor si netrúfol predpovedať výsledok utorkových volieb. V prípade víťazstva jedného alebo oboch demokratov je podľa neho však pravdepodobné, že republikáni odmietnu uznať svoju prehru.



„Ak republikáni tesne prehrajú, tak budú, tak ako Trump, tvrdiť, že volebný systém je nedôveryhodný. Títo dvaja republikáni (Perdue a Loeffler) už v minulosti podporili žaloby Trumpovho volebného štábu vrátane žiadosti texaského generálneho prokurátora" o zneplatnenie výsledku prezidentských volieb, priblížil Bullock.



Najvýznamnejší možný výsledok volieb je, že vyhrajú obaja demokrati. V tom prípade budú mať demokrati a republikáni v 100-člennom Senáte po 50 kresiel. V prípade rovnosti hlasov bude musieť rozhodnúť zvolená demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Demokrati by tak fakticky ovládli obe komory Kongresu, pretože už majú väčšinu v Snemovni reprezentantov. Demokrati budú zároveň od 20. januára kontrolovať aj Biely dom, a teda by teoreticky mohli vykonávať svoju politickú agendu bez obštrukcii republikánov.



Nie je to však také jednoduché, približuje Bullock. V prípade demokratického Senátu republikáni budú môcť využiť a pravdepodobne využijú technickú obštrukciu známu ako filibuster. Senát totiž vo väčšine prípadov neupravuje maximálnu dĺžku rozpravy o návrhu zákona, a republikáni tak môžu zdržovať a zabrániť hlasovaniu. K ukončeniu debaty je vo väčšine prípadov totiž potrebných až 60 hlasov.



„Demokrati budú môcť aspoň potvrdiť Bidenov kabinet a iných nominantov. Ale na návrhy zákonov sa stále vzťahuje filibuster, čo znamená že v Senáte bude panovať politická zákopová vojna s neustálym vyjednávaním a so snahou získať hlasy umiernených republikánskych senátorov, ako sú Ben Sasse a Mitt Romney," uviedol Bullock.



V druhom kole volieb odovzdalo svoj hlas už viac než 2,8 milióna oprávnených voličov. Je to viac ako doterajší rekord 2,1 milióna hlasov odovzdaných vo voľbách do Senátu v roku 2008. Za ostatných 20 rokov vyhral druhé kolo volieb v Georgii vždy republikánsky kandidát, a to z dôvodu nižšej volebnej účasti Afroameričanov, ktorí volia prevažne demokratov, pokračuje Bullock. Tohtoročná vysoká účasť a skutočnosť, že Raphael Warnock je černoch, to môže zmeniť, dodáva profesor.



Georgia patrí medzi bašty republikánov, avšak prezidentský kandidát Joe Biden tam vo voľbách 3. novembra tesne porazil republikána Donalda Trumpa a stal sa prvým demokratom, ktorý tento štát získal od víťazstva Billa Clintona v roku 1992.