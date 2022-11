USA: Experti zatiaľ nezistili hrozby namierené voči voľbám

Washington 9. novembra (TASR) - Americkí predstavitelia a experti zatiaľ neevidujú žiadne reálne hrozby ani pokusy o zasahovanie do utorkových kongresových volieb v USA. Informovala o tom rozhlasová stanica NPR.



Zodpovedné úrady priebeh hlasovania pozorne monitorujú, pričom sa zameriavajú na možné pokusy o narušenie hlasovania alebo pokusy ovplyvňovať voličov. Podľa nich však zatiaľ nie je žiaden dôvod na obavy.



Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) v podvečerných hodinách uviedla, že neeviduje žiadne dôveryhodné správy o hrozbách, resp. žiadne konkrétne hrozby, ktoré by mohli narušiť volebnú infraštruktúru v USA.



Experti agentúry ubezpečili, že nič nenasvedčuje tomu, že by nejaká cudzia mocnosť alebo zločinecká organizácia mohla ovplyvniť priebeh hlasovania alebo proces sčítavania hlasov.



Popredný predstaviteľ CISA uviedol, že oproti predchádzajúcim voľbám v USA je situácia čo sa týka kyberhrozieb zrejme pokojnejšia. Prebiehajú však intenzívne, zo zahraničia organizované pokusy o ovplyvňovanie voličských nálad prostredníctvom sociálnych sietí. Americká verejnosť si ale takéto snahy oproti predchádzajúcim voľbám oveľa viac uvedomuje, uviedol citovaný predstaviteľ.