Facebook rozhodol, že Trumpove účty budú zablokované do roku 2023

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Sociálna sieť Facebook v piatok oznámila, že oficiálny účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bude zablokovaný najmenej do januára 2023. V prípade, že by Trump naďalej predstavoval "", toto opatrenie by mohlo byť predĺžené, informovala agentúra AFP." uviedol viceprezident Facebooku pre komunikáciu Nick Clegg.Blokovanie Trumpovho účtu platí od 7. januára. Spoločnosť Facebook zablokovala Trumpove účty na sociálnych sieťach po útoku jeho stúpencov na budovu amerického Kongresu zo 6. januára, ktorý si vyžiadal päť obetí. Príčinou bolo video, v ktorom sa exprezident svojim prívržencom prihováral slovami: "".Ako pripomína agentúra Reuters, nezávislý dozorný orgán Facebooku v máji potvrdil oprávnenosť zablokovania Trumpových účtov. Zároveň však namietal voči tomu, že Trumpove účty na Facebooku a Instagrame boli zablokované na neurčitú dobu a bez stanovenia podmienok na ich obnovenie. Nariadil preto Facebooku, aby do šiestich mesiacov celý prípad opäť preskúmal a rozhodol o primeranom postupe a sankciách.Trump blokovanie svojich účtov - okrem Facebooku a Instagramu aj na platformách Twitter a YouTube - označil za "" 75 miliónov voličov, ktorí mu dali hlas v prezidentských voľbách konaných 3. novembra, a obvinil Facebook z "". Okrem toho stále šíri konšpiračnú teóriu, že o druhé funkčné obdobie prišiel kvôli masívnym volebným podvodom.Spoločnosť Facebook v piatok zároveň oznámila, že politikom už nebude poskytovať plošnú imunitu za zdieľanie zavádzajúceho či urážlivého obsahu len preto, že ide o vyjadrenia verejných činiteľov.