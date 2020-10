Facebook zakáže príspevky popierajúce alebo skresľujúce holokaust

Na archívnej snímke Mark Zuckerberg Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Sociálna sieť Facebook zakáže príspevky, ktoré popierajú alebo skresľujú holokaust a ľudí hľadajúcich informácie o nacistickej genocíde bude smerovať na overené zdroje. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Spoluzakladateľ a šéf spoločnosti Mark Zuckerberg na Facebooku napísal, že Facebook od pondelka aktualizuje svoje pravidlá týkajúce sa nenávistných prejavov." napísal Zuckerberg. V reakcii na narastajúci antisemitizmus teraz podľa neho Facebook zakáže aj akýkoľvek obsah, ktorý holokaust popiera alebo skresľuje.Ľudia z celého sveta, ktorí prežili holokaust, sa počas leta zapojili do kampane, prostredníctvom ktorej Zuckerberga žiadali, aby z Facebooku odstránil príspevky odmietajúce holokaust, píše AP.Mark Zuckerberg, ktorý je tiež Žid, vyvolal v roku 2018 ostrú diskusiu, keď vyhlásil, že nemôže odstraňovať odkazy popierajúce fakt, že nacisti vyvraždili šesť miliónov Židov. Vtedy to zdôvodňoval tým, že najlepšou cestou, ako bojovať proti takýmto nepravdám, je šíriť pravdivé informácie.