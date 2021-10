Amerického rapera Fettyho Wapa zatkla FBI

New York 29. októbra (TASR) - Agenti amerického Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI) zatkli v New Yorku amerického rapera Fettyho Wapa. Dôvodom je obvinenie z drogovej trestnej činnosti. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Fetty Wap, vlastným menom William Junior Maxwell II, bol zatknutý ešte vo štvrtok na bejzbalovom štadióne Citi Field v newyorskej štvrti Queens. Muži zákona ho vzali do väzby krátko pred jeho koncertom. Fetty Wap mal na štadióne vystúpiť v rámci hip-hopového festivalu Rolling Loud.



AFP pripomenula, že FBI o zatknutí nezverejnila žiadne ďalšie podrobnosti. Hudobník, ktorý má v súčasnosti 30 rokov, by sa mal už čoskoro postaviť pred súd.



Fetty Wap sa v rámci populárnej hudby zviditeľnil v roku 2015 svojim debutovým singlom Trap Queen, ktorý sa prepracoval až na druhé miesto amerického hudobného rebríčka a objavil sa vo vysielaní komerčných rádiových staníc po celom svete.