FDA núdzovo schválila preventívne protilátky od AstraZenecy

Washington 9. decembra (TASR) - Americká Správa potravín a liečiv (FDA) v stredu schválila na núdzové používanie liečivo Evusheld od spoločnosti AstraZeneca založené na syntetických protilátkach na prevenciu ochorenia COVID-19. Píše o tom agentúra AFP.



Ide o prvý čisto preventívny prípravok schválený úradom FDA. Je určený výhradne pre osoby, u ktorých sa vzhľadom na ich zdravotný stav očakávajú nepriaznivé reakcie na vakcíny. FDA zdôraznila, že Evusheld "nie je náhradou za očkovanie u osôb, u ktorých sa očkovanie odporúča". Podávať ho budú môcť ľuďom od 12 rokov.



Evusheld je kombináciou dvoch druhov syntetických protilátok zameraných na hrotovú bielkovinu koronavírusu – tixagevimabu a cilgavimabu –, ktoré sa podávajú v podobe injekcie do svalu, a to hneď za sebou.



Podľa FDA je Evusheld účinný ako prevencia pol roka od podania. Zatiaľ sa nesmie podávať ľuďom už nakazeným koronavírusom, aj keď AstraZeneca takúto liečbu už testuje.



Medzi vedľajšie účinky patria alergické reakcie, krvácanie z miesta vpichu, bolesti hlavy a únava.



FDA núdzovo schválila tento prípravok na základe klinických skúšok, na ktorých sa zúčastnili nezaočkovaní ľudia vo veku najmenej 59 rokov a okrem nich aj ľudia s chronickými ochoreniami alebo inými rizikovými faktormi. Prípravok podali 3500 ľuďom, pričom 1700 osôb dostalo placebo. Evusheld údajne znížil riziko prepuknutia ochorenia COVID-19 o 77 percent.



V USA už predtým umožnili používanie protilátok na prevenciu ochorenia COVID-19, a to od firiem Regeneron a Eli Lilly. Tie sú však určené iba pre nezaočkované osoby s rizikom ťažkého priebehu, ktoré boli krátko predtým vystavené koronavírusu, respektíve pre ľudí vystavených zvýšenému riziku nákazy, ako napríklad zamestnancov domovov dôchodcov či väzníc.