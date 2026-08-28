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Sudca zablokoval Trumpov dekrét obmedzujúci hlasovanie poštou
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s argumentom, že podľa ústavy USA širokú kontrolu nad organizáciou volieb majú samotné štáty, a nie federálna vláda.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Americký federálny sudca vo štvrtok zablokoval dekrét prezidenta Donalda Trumpa, ktorý obmedzoval využívanie korešpondenčného hlasovania. Ide o najnovší zvrat v právnom spore len niekoľko mesiacov pred novembrovými voľbami do Kongresu, ktoré sa uskutočnia v polovici prezidentského obdobia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Trump podpísal nariadenie v ešte marci so zámerom obmedziť hlasovanie poštou pred blížiacimi sa voľbami, no tento jeho krok okamžite čelil viacerým žalobám.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s argumentom, že podľa ústavy USA širokú kontrolu nad organizáciou volieb majú samotné štáty, a nie federálna vláda. Rozhodnutie prichádza len tri dni po tom, čo Najvyšší súd zrušil verdikt nižšieho súdu o zablokovaní tejto smernice, čo podnietilo novú právnu iniciatívu zo strany demokratických štátov.
Trumpov dekrét by vyžadoval zostavenie zoznamov oprávnených voličov a ukladal Poštovej službe USA (USPS) povinnosť doručovať hlasovacie lístky len voličom, ktorí sa na týchto zoznamoch nachádzajú. Sudkyňa okresného súdu Indira Talwaniová vo štvrtok napísala, že pre štáty je „prakticky nemožné“ splniť toto „pravdepodobne neústavné nariadenie“, pričom poukázala na to, že do volieb zostávajú už len niečo vyše dva mesiace.
„Väčšina žalujúcich štátov si už svoje korešpondenčné lístky objednala a niektoré sú podľa štátnych zákonov povinné rozposlať ich oprávneným voličom už na budúci týždeň,“ uviedla Talwaniová.
Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, hoci ho sám často využíva, vrátane tohto mesiaca, keď takto hlasoval v republikánskych primárkach na Floride, konštatuje DPA.
Prezident USA už roky bez predloženia dôkazov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je vysoko náchylné na podvody, pričom ho opakovane spája so svojím nepravdivým tvrdením, že prezidentské voľby v roku 2020 mu „ukradol“ demokrat Joe Biden, pripomína nemecká agentúra.
Sudkyňa vo štvrtkovom rozhodnutí uviedla, že „v spise naďalej chýbajú akékoľvek dôkazy o podvodoch pri hlasovaní v neprítomnosti alebo poštou“.
Miestne médiá informovali, že Trumpova administratíva sa proti rozhodnutiu pravdepodobne odvolá. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Trumpova Republikánska strana čelí v novembrových voľbách v polovici jeho funkčného obdobia vážnej hrozbe straty tesnej kontroly nad Kongresom, najmä v Snemovni reprezentantov. Demokrati už naznačili, že ak zvíťazia zablokujú Trumpovu agendu a mohli by pristúpiť k jeho v poradí už tretiemu impeachmentu (ústavnej žalobe).
Trump podpísal nariadenie v ešte marci so zámerom obmedziť hlasovanie poštou pred blížiacimi sa voľbami, no tento jeho krok okamžite čelil viacerým žalobám.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s argumentom, že podľa ústavy USA širokú kontrolu nad organizáciou volieb majú samotné štáty, a nie federálna vláda. Rozhodnutie prichádza len tri dni po tom, čo Najvyšší súd zrušil verdikt nižšieho súdu o zablokovaní tejto smernice, čo podnietilo novú právnu iniciatívu zo strany demokratických štátov.
Trumpov dekrét by vyžadoval zostavenie zoznamov oprávnených voličov a ukladal Poštovej službe USA (USPS) povinnosť doručovať hlasovacie lístky len voličom, ktorí sa na týchto zoznamoch nachádzajú. Sudkyňa okresného súdu Indira Talwaniová vo štvrtok napísala, že pre štáty je „prakticky nemožné“ splniť toto „pravdepodobne neústavné nariadenie“, pričom poukázala na to, že do volieb zostávajú už len niečo vyše dva mesiace.
„Väčšina žalujúcich štátov si už svoje korešpondenčné lístky objednala a niektoré sú podľa štátnych zákonov povinné rozposlať ich oprávneným voličom už na budúci týždeň,“ uviedla Talwaniová.
Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, hoci ho sám často využíva, vrátane tohto mesiaca, keď takto hlasoval v republikánskych primárkach na Floride, konštatuje DPA.
Prezident USA už roky bez predloženia dôkazov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je vysoko náchylné na podvody, pričom ho opakovane spája so svojím nepravdivým tvrdením, že prezidentské voľby v roku 2020 mu „ukradol“ demokrat Joe Biden, pripomína nemecká agentúra.
Sudkyňa vo štvrtkovom rozhodnutí uviedla, že „v spise naďalej chýbajú akékoľvek dôkazy o podvodoch pri hlasovaní v neprítomnosti alebo poštou“.
Miestne médiá informovali, že Trumpova administratíva sa proti rozhodnutiu pravdepodobne odvolá. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Trumpova Republikánska strana čelí v novembrových voľbách v polovici jeho funkčného obdobia vážnej hrozbe straty tesnej kontroly nad Kongresom, najmä v Snemovni reprezentantov. Demokrati už naznačili, že ak zvíťazia zablokujú Trumpovu agendu a mohli by pristúpiť k jeho v poradí už tretiemu impeachmentu (ústavnej žalobe).