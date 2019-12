Genocídu Arménov uznala v USA aj horná komora Kongresu

Washington 12. decembra (TASR) - Podobne ako ešte v októbri Snemovňa reprezentantov, aj Senát amerického Kongresu schválil vo štvrtok uznesenie, ktorým formálne uznal vyvražďovanie Arménov v Osmanskej ríši z rokov 1915 - 1917 za genocídu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Očakáva sa, že opakovane pozdržané schválenie tohto dokumentu Senátom znova rozhnevá Turecko. To popiera, že by sa Turci v spomínanom období dopustili systematického vyvražďovania, a zabitých Arménov označuje za obete prvej svetovej vojny.



Uznesenie schválené predtým Snemovňou reprezentantov presadzoval v Senáte politik opozičnej Demokratickej strany Robert Menendez. Proces viackrát zablokovali spojenci republikánskeho prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý sa snaží o zblíženie s Tureckom a tamojším náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Erdogan počas novembrovej návštevy v Bielom dome varoval, že "istý historický vývoj a obvinenia sú využívané na zničenie" americko-tureckých vzťahov.



Uznesenie Kongresu stanovuje, že politikou Spojených štátov je "pripomínať si arménsku genocídu prostredníctvom oficiálneho uznania a venovania pamiatky". Súčasťou tejto politiky má byť aj "odmietanie snáh o zaangažovanie alebo iné zapojenie vlády Spojených štátov do popierania arménskej genocídy alebo akejkoľvek inej genocídy".



Ankara krátko po odhlasovaní Senátom reagovala, že uznanie genocídy vystavuje americko-turecké vzťahy riziku. Arménsky premiér Nikol Pašinjan zase uznesenie označil za "víťazstvo spravodlivosti".



Za arménsku genocídu sa označuje hromadné vyvražďovanie Arménov jednotkami osmanských Turkov z rokov 1915 - 1917. Podľa arménskych zdrojov si masakry a deportácie Arménov v Osmanskej ríši v týchto rokoch vyžiadali až 1,5 milióna mŕtvych. Turecká strana pripúšťa bilanciu 300.000 - 500.000 obetí, pričom odmieta označovať vtedajšie udalosti za genocídu.