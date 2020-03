Guvernér New Yorku zatvoril divadlá na Broadwayi

New York 12. marca (TASR) – Guvernér štátu New York Andrew Cuomo vydal dnes zákaz usporadúvať verejné zhromaždenia a podujatia akéhokoľvek druhu, na ktorých by sa mohlo zúčastniť viac ako 500 ľudí. Zatvorené zostanú aj divadlá na Broadwayi. Informovala o tom agentúra AFP.



Výnimku zo zákazu, ktorý pre Broadway vstúpi do platnosti vo štvrtok o 17:00 miestneho času a pre všetky ostatné lokality o 24 hodín neskôr, dostali len školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb a stanice prostriedkov hromadnej dopravy.



Guvernér štátu New York tiež povedal, že všetky zariadenia disponujúce miestami na sedenie, sú povinné znížiť svoju kapacitu o 50 percent bez ohľadu na to, či ich kapacita predstavuje 500 miest alebo menej.



V celých Spojených štátoch v súčasnosti evidujú 1401, 40 osôb nákaze podľahlo a 15 osôb sa z nákazy vyliečilo. V štáte New York evidovali vo štvrtok 328 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, napísal denník The New York Times.