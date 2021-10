Guvernér Texasu zakázal subjektom vyžadovať očkovanie proti covidu

Washington 12. októbra (TASR) – Texaský republikánsky guvernér Greg Abbott v pondelok oznámil, že zakázal všetkým subjektom v tomto americkom štáte vyžadovať od zamestnancov či spotrebiteľov povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



„Vydal som výkonné nariadenie, ktoré zakazuje akémukoľvek subjektu v Texase vyžadovať povinné očkovanie proti covidu," napísal Abbott na Twitteri. Zároveň dodal, že vakcína proti covidu je „bezpečná, účinná a je najlepšou obranou proti vírusu, no očkovanie by malo vždy zostať dobrovoľné a nemožno k nemu nikoho nútiť".



Abbottov tweet obsahoval aj prílohu tlačovej správy oznamujúcej vydanie spomínaného výkonného nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „žiadny subjekt v Texase nemôže vyžadovať potvrdenie o očkovaní proti koronavírusu od žiadnej fyzickej osoby - vrátane zamestnanca alebo spotrebiteľa - ktorá takéto očkovanie odmieta z akéhokoľvek dôvodu, či už sa jedná o výhrady svedomia, vierovyznanie alebo zdravotné dôvody vrátane predchádzajúceho zotavenia sa z ochorenia COVID-19".



Podľa agentúry AP nebolo bezprostredne známe, či Abbottove najnovšie výkonné nariadenie ešte preskúma aj súd.



Nariadenie guvernéra Texasu prišlo po tom, ako americký prezident Joe Biden minulý mesiac oznámil, že jeho administratíva zavedie povinné očkovanie proti covidu pre niektorých zdravotníckych pracovníkov i zamestnancov federálnej vlády USA a spoločnosti, ktoré pre ňu pracujú. Americkému rezortu práce okrem toho nariadil, aby zabezpečilo, že súkromné firmy, ktoré zamestnávajú 100 a viac ľudí, budú od svojich zamestnancov vyžadovať, aby sa dali zaočkovať alebo aby sa každých sedem dní preukázali negatívnym testom na covid. V prípade, že to spoločnosti nedodržia, hrozia im pokuty vo výške tisícov dolárov na každého zamestnanca.



Množstvo popredných republikánov označilo tento krok Bidenovej vlády ako prehnaný a útok na osobné slobody.



Abbott je hlasným kritikom protiepidemických pravidiel, ktoré vyžadujú nosenie rúšok na verejnosti, pripomína AFP. Jeho kancelária vydala v júni výkonné nariadenie, ktoré školám zakazovalo zaviesť povinné nosenie rúšok. Texas navyše zakázal miestnym úradom - ako aj inštitúciám, ktoré čerpajú verejné financie - vyžadovať od ľudí potvrdenie o očkovaní. Texaský guvernér, ktorý je plne zaočkovaný, sa v auguste sám nakazil covidom krátko po tom, ako sa objavil na verejnom zhromaždení.